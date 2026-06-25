ACODECO levanta actas en transporte de Aguadulce y Penonomé por incumplir descuentos obligatorios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) realizó una jornada de verificación en el sector transporte de Aguadulce y Penonomé, tras recibir una denuncia ciudadana.
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ACODECO: actas levantadas durante la inspección
Durante la jornada, las autoridades levantaron varias actas por incumplimientos detectados en el servicio de transporte:
- 4 actas por no exhibir letreros sobre el descuento del 30% para personas con discapacidad
- 5 actas por no tener a la vista el listado de precios de los pasajes
- 1 acta por falta de señalización visible sobre descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores
Derechos del consumidor deben estar visibles
ACODECO reiteró a los transportistas la importancia de cumplir con las disposiciones legales vigentes, especialmente en lo relacionado con la información clara y accesible para los usuarios.
La entidad recordó que los descuentos establecidos por ley forman parte de los derechos de grupos prioritarios como personas con discapacidad, jubilados y pensionados.
Llamado al cumplimiento de la normativa
Las autoridades exhortaron a los prestadores del servicio de transporte a mantener la señalización adecuada y visible, a fin de evitar sanciones y garantizar un servicio transparente para los usuarios.