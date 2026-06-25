Coclé Nacionales -  25 de junio de 2026 - 16:00

ACODECO levanta actas en transporte de Aguadulce y Penonomé por incumplir descuentos obligatorios

ACODECO realizó inspecciones en el sector transporte y detectó faltas como ausencia de letreros de descuentos, listas de precios visibles.

ACODECO levanta actas en transporte de Aguadulce 

ACODECO levanta actas en transporte de Aguadulce 

@ACODECO
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) realizó una jornada de verificación en el sector transporte de Aguadulce y Penonomé, tras recibir una denuncia ciudadana.

El operativo tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y verificar que los agentes económicos mantengan la información obligatoria visible para los usuarios.

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ACODECO: actas levantadas durante la inspección

Durante la jornada, las autoridades levantaron varias actas por incumplimientos detectados en el servicio de transporte:

  • 4 actas por no exhibir letreros sobre el descuento del 30% para personas con discapacidad
  • 5 actas por no tener a la vista el listado de precios de los pasajes
  • 1 acta por falta de señalización visible sobre descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores
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Derechos del consumidor deben estar visibles

ACODECO reiteró a los transportistas la importancia de cumplir con las disposiciones legales vigentes, especialmente en lo relacionado con la información clara y accesible para los usuarios.

La entidad recordó que los descuentos establecidos por ley forman parte de los derechos de grupos prioritarios como personas con discapacidad, jubilados y pensionados.

Llamado al cumplimiento de la normativa

Las autoridades exhortaron a los prestadores del servicio de transporte a mantener la señalización adecuada y visible, a fin de evitar sanciones y garantizar un servicio transparente para los usuarios.

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