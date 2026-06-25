Presidente Mulino recorre la Línea 3 del Metro de Panamá y participa en pruebas del monorriel

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realiza un recorrido en la Línea 3 del Metro de Panamá , entre los patios y talleres de Ciudad Futuro y la estación de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, con el objetivo de evaluar el desempeño del monorriel en un tramo de 6 kilómetros.

Durante la actividad, el mandatario participará en las pruebas dinámicas sobre las vías de este sistema de transporte masivo, el cual beneficiará a los residentes de la provincia de Panamá Oeste.

Estas unidades, desarrolladas con tecnología japonesa, están compuestas por seis vagones con capacidad para trasladar a cerca de mil pasajeros y podrán alcanzar una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora.

El proyecto cuenta con un avance global del 77 %, con un 85 % en el tramo elevado, un 66 % en el tramo soterrado y un 90 % en la construcción del túnel.