Terremoto en Venezuela deja 188 muertos, más de 1,500 heridos y cientos de daños estructurales

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblaban este jueves los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país y han causado al menos 188 muertos y 1.520 heridos.

Después de una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, la luz del día dejó en evidencia la dimensión de una emergencia que tiene como principal protagonista al estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas.

En esa región frente al mar Caribe numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a declarar "zona de desastre natural".

Aumentan las víctimas

El número de fallecidos se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, han resultado afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que "ha obligado" a que el Gobierno declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

Por su parte, Delcy Rodríguez anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos que el país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.

También dio a conocer la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural" y solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de "maquinaria amarilla para las labores de rescate".

La Guaira revive el dolor

La Guaira, conocida hasta 2019 como Vargas, fue escenario en 1999 de un fenómeno meteorológico que desató lluvias sin precedentes, inundaciones y aludes que se cobraron la vida de miles de personas. Otra vez es golpeada por la naturaleza.

En La Guaira, la capital homónima, así como en las localidades de Catia La Mar y el Caribe, según constató EFE, la desesperación se ha apoderado de habitantes de edificaciones afectadas y que desconocen el paradero de sus seres queridos.

Ante la poca presencia de autoridades y de cuerpos de rescate, muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus allegados.

"Eva, Eva, Eva", gritaban, por ejemplo, familiares de una mujer que se dispusieron a rescatarla de entre los escombros.

Gabriela Pérez, funcionaria pública, habitante de un edificio de la estatal Misión Vivienda, dijo a EFE que no han recibido ayuda en la localidad de Caribe.

"Esto se prendió en candela con las bombonas (de gas...) y nosotros como podíamos sacábamos a la gente y nos la llevábamos a la avenida", contó.

La emergencia golpea con fuerza un país que no estaba preparado para vivir sismos de tal magnitud y cuyos servicios básicos como agua y electricidad son deficitarios desde hace años, lo que se traduce en racionamientos de horas e incluso semanas.

Durante esta jornada, en La Guaira se registraron saqueos de algunos comercios.

Caracas, escombros y filas

Por su parte, en Caracas, los capitalinos pasaron en cuestión de horas del temor a las réplicas durante la noche, que obligó a centenares de personas a pernoctar en las calles, a la realidad de una ciudad golpeada anímicamente y marcada por los enormes boquetes en las fachadas de numerosos edificios.

Filas de personas buscando abastecerse de alimentos, botellones de agua y combustibles se podían observar en la ciudad, donde los sismos derrumbaron edificios en zonas en el este y el centro caraqueño.

EFE fue testigo de cómo los residentes de un edificio fuertemente afectado por los sismos salían con maletas llenas de lo poco que lograron rescatar. Otras personas retiraban los escombros.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

FUENTE: EFE