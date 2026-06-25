Esta tarde, las selecciones de Ecuador vs. Alemania se miden en el Estadio de Nueva Jersey, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 25 de junio de 2026 - 14:55
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Ecuador vs. Alemania
Este jueves, las selecciones de Ecuador vs. Alemania se miden en el Estadio de Nueva Jersey, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
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