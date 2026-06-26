Minsa alerta por aumento de accidentes cerebrovasculares en jóvenes por mal estilo de vida

El Ministerio de Salud (MINSA) advirtió que los accidentes cerebrovasculares (ACV) están afectando cada vez con mayor frecuencia a personas jóvenes, debido al aumento de factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el vapeo y los estilos de vida poco saludables.

La alerta fue emitida por el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Santo Tomás, Gabriel Frago, quien instó a la población a priorizar la prevención y la detección temprana.

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¿Cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular?

El especialista explicó que un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, lo que puede provocar daños permanentes si no se recibe atención médica inmediata.

Entre los principales signos de alarma mencionó:

Desviación de la comisura de la boca.

Caída de un párpado.

Dificultad para hablar.

Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna.

Mareos o desorientación.

Pérdida repentina de la visión.

Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó acudir de inmediato a un centro de salud.

La "ventana de oro" para salvar vidas

El Dr. Frago recordó que existe una ventana de aproximadamente cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas para aplicar la trombólisis, un tratamiento que puede disolver el coágulo que obstruye la arteria y mejorar significativamente el pronóstico del paciente.

Recibir atención médica dentro de ese período puede reducir el riesgo de secuelas permanentes.

Obesidad, hipertensión y vapeo aumentan el riesgo

El cardiólogo alertó que el incremento de la obesidad infantil y juvenil está favoreciendo la aparición temprana de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

También advirtió que el tabaquismo y el vapeo dañan los vasos sanguíneos, elevan la presión arterial y favorecen la formación de coágulos, incrementando el riesgo de sufrir un ACV.

El llamado del Minsa: prevenir y hacerse chequeos

El Ministerio de Salud recomendó a la población, especialmente a los adultos jóvenes:

Realizarse chequeos médicos anuales.

Mantener una alimentación balanceada.

Practicar actividad física regularmente.

Evitar el consumo de tabaco y vapeadores.

Moderar el consumo de alcohol.

Controlar la presión arterial y el colesterol.

El especialista reiteró que la prevención y la atención oportuna son fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad.

"Cada persona debe asumir un papel activo en el cuidado de su salud. La clave está en la prevención y en actuar de inmediato ante cualquier signo de alarma", concluyó el Dr. Gabriel Frago.