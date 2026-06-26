Panamá Nacionales -  26 de junio de 2026 - 09:30

Panamá y la OCDE revisan avances del proceso de incorporación del país

El Gobierno de Panamá y representantes de la OCDE dieron seguimiento a los avances del plan de acción y acuerdos de cooperación.

Panamá y la OCDE revisan avances

Panamá y la OCDE revisan avances

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo una reunión con Silvia da Rin Pagnetto para dar seguimiento al proceso de incorporación de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el encuentro también participó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Panamá presenta avances del plan de acción

Durante la reunión se presentó una actualización del Plan de Acción que desarrolla Panamá como parte de su aspiración de integrarse a la OCDE.

Entre los principales objetivos del proceso destacan:

  • Adoptar estándares internacionales.
  • Fortalecer la competitividad del país.
  • Impulsar mayores niveles de transparencia institucional.

OCDE analiza acuerdos y cooperación técnica

Las delegaciones también abordaron el apoyo requerido para la implementación de instrumentos legales y la firma de un contrato de inversión de Venture Capital (VC).

Asimismo, se discutieron aspectos relacionados con el acuerdo PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), iniciativa que involucra a instituciones de investigación para evaluar competencias de la población adulta.

Participación de autoridades panameñas

Además de Orillac y Chapman, participaron en la reunión la viceministra del MEF, Eida Sáiz, y por la OCDE, Sharomey Rojas, quienes analizaron los próximos pasos del proceso de cooperación.

El Gobierno ha señalado que el ingreso a la OCDE forma parte de una estrategia para fortalecer las políticas públicas y acercar al país a las mejores prácticas internacionales.

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