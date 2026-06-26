Adulto mayor es asesinado en Altos de los Lagos mientras bajaba las escaleras de su apartamento

Un adulto mayor de 69 años fue asesinado de varios impactos de bala mientras se encontraba en las escaleras de una de las torres del complejo residencial de Altos de los Lagos, en la provincia de Colón. El hecho fue reportado este jueves y movilizó a unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones.

Homicidio de un adulto mayor: autoridades buscan a los responsables

Un adulto mayor de 69 años fue asesinado de varios impactos de bala en las escaleras de una de las torres de Altos de los Lagos, en la provincia de Colón.



Las autoridades desarrollan las investigaciones para dar con la captura de los responsables de este crimen, que eleva a más… pic.twitter.com/CyVy2Qw4kZ — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables del ataque. Peritos del Ministerio Público recopilaron evidencias en la escena del crimen como parte del proceso investigativo.

Con este caso, la provincia de Colón supera los 40 homicidios registrados en lo que va del año, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades y de la población por los niveles de violencia en la región. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni reportan personas aprehendidas por este caso.