Colón Nacionales -  26 de junio de 2026 - 10:41

Adulto mayor es asesinado en Altos de los Lagos mientras bajaba las escaleras de su apartamento

Un adulto mayor de 69 años fue asesinado a balazos en Altos de los Lagos, Colón. La provincia supera los 40 homicidios en 2026.

Adulto mayor es asesinado en Altos de los Lagos 

Adulto mayor es asesinado en Altos de los Lagos 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un adulto mayor de 69 años fue asesinado de varios impactos de bala mientras se encontraba en las escaleras de una de las torres del complejo residencial de Altos de los Lagos, en la provincia de Colón. El hecho fue reportado este jueves y movilizó a unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones.

Homicidio de un adulto mayor: autoridades buscan a los responsables

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables del ataque. Peritos del Ministerio Público recopilaron evidencias en la escena del crimen como parte del proceso investigativo.

Con este caso, la provincia de Colón supera los 40 homicidios registrados en lo que va del año, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades y de la población por los niveles de violencia en la región. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni reportan personas aprehendidas por este caso.

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