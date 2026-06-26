"No habrá retrasos": Jorge Herrera promete una instalación puntual de la Asamblea el próximo 1 de julio

A pocos días de la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera , aseguró que el proceso del próximo 1 de julio se desarrollará con puntualidad y respeto a la democracia.

Herrera afirmó que no permitirá retrasos como los registrados durante la instalación del periodo anterior y sostuvo que la elección de la nueva junta directiva dependerá únicamente del respaldo que obtenga cada candidato.

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"El trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir. Yo soy un tipo respetuoso de la democracia, yo no voy a obstaculizar; quien tenga los votos va a ser presidente de la Asamblea", manifestó. "El trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir. Yo soy un tipo respetuoso de la democracia, yo no voy a obstaculizar; quien tenga los votos va a ser presidente de la Asamblea", manifestó.

Diputado Jorge Herrera: "No habrá jugadas políticas"

El diputado indicó que la sesión iniciará a la hora prevista y descartó cualquier demora por estrategias políticas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se refirió a la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias que se llevará a cabo el próximo 1 de julio: “El trauma que se vivió la vuelta pasada no se va a volver a vivir. Yo soy un tipo respetuoso de la democracia,… pic.twitter.com/6zvlyi9Rk1 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

"Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", expresó. "Usted no va a ver un retraso de 12, 1, 2 o 3 de la tarde para jugadas políticas. Eso sí ténganlo por seguro. Yo voy a ser muy respetuoso con el país; el país no se merece una situación tan bochornosa como se vivió la vuelta pasada", expresó.

Herrera adelantó que la jornada comenzará con el acto protocolar de izada de la bandera.

"A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", señaló. "A las 8:00 a.m. nosotros vamos a estar izando la Bandera y, si todos los planetas están alineados, iniciamos automáticamente la sesión y que gane el que tenga los votos", señaló.

Expectativa por la elección de la nueva directiva

La sesión del 1 de julio marcará el inicio de un nuevo periodo ordinario de la Asamblea Nacional, en el que los diputados deberán escoger a la junta directiva que dirigirá el Legislativo durante el próximo año.

La elección genera expectativa debido a las negociaciones entre las distintas bancadas para definir quién asumirá la presidencia del Parlamento.