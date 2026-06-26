La ampliación del Canal de Panamá cumple 10 años: así cambió el comercio mundial

La ampliación del Canal de Panamá cumple este 26 de junio una década de operaciones consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes del siglo XXI y un motor clave para el comercio marítimo internacional.

Desde su inauguración en 2016, las nuevas esclusas de Agua Clara, en el Atlántico, y Cocolí, en el Pacífico, han permitido el paso de más de 31 mil buques neopanamax , superando las proyecciones iniciales y aumentando significativamente la capacidad de la vía interoceánica.

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Una obra histórica para Panamá

La ampliación representó la primera gran expansión del Canal desde su inauguración en 1914 y requirió una inversión superior a 5,250 millones de dólares.

El proyecto incluyó la construcción de un tercer carril de navegación mediante las esclusas de Agua Clara y Cocolí, además de extensas obras de excavación, infraestructura y modernización.

Su construcción demandó:

4.4 millones de metros cúbicos de hormigón.

220 mil toneladas de acero.

16 compuertas que, en conjunto, superan las 50 mil toneladas de peso.

La ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril para buques neopanamax - más grandes que los que cruzan las esclusas centenarias -, cumple este viernes una década de operaciones en la que ha superado expectativas y multiplicado los ingresos de una empresa autónoma del Estado… pic.twitter.com/ROXSjOs7z3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Las obras comenzaron oficialmente el 3 de septiembre de 2007, luego de que el proyecto fuera aprobado mediante referendo en 2006, y concluyeron con la inauguración del 26 de junio de 2016, cuando el buque Cosco Shipping Panama realizó el primer tránsito por las nuevas esclusas.

Superó las expectativas

El exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quijano, recordó que la construcción tomó nueve años e involucró más de 4,200 contratos. Además, destacó que más del 90 % de la mano de obra, equivalente a unas 30 mil personas, fue panameña.

Quijano explicó que inicialmente las nuevas esclusas fueron diseñadas para atender buques con capacidad de hasta 12 mil TEU, pero actualmente ya transitan embarcaciones de 17,640 TEU, casi un 47 % por encima de la capacidad originalmente prevista.

Más ingresos para Panamá

La ampliación también transformó el desempeño financiero de la vía interoceánica. De acuerdo con datos del Canal de Panamá, entre 2020 y 2025 los buques neopanamax movilizaron entre el 51 % y el 55 % de toda la carga que cruza la ruta marítima.

En el año fiscal 2025, el Canal alcanzó ingresos históricos por 5,705 millones de dólares, un incremento del 14.4 % respecto al período anterior, impulsado por el crecimiento del tránsito y la optimización de los servicios.