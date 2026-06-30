MIDES entrega segundo pago de la pensión vitalicia a héroes de la Gesta del 9 de Enero

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó este martes 30 de junio el segundo pago de 2026 de la pensión vitalicia a 95 héroes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, beneficio otorgado en cumplimiento de la Ley 163 de 2020.

El desembolso corresponde al segundo trimestre del año y marca el inicio de una nueva modalidad de pago que permitirá a los beneficiarios recibir la pensión de forma mensual.

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Como parte de este cambio, los héroes recibieron una tarjeta del Banco Nacional de Panamá, luego de un convenio suscrito entre la entidad bancaria y el MIDES para facilitar la entrega de los fondos mediante el Sistema ACH.

MIDES pagará pensión vitalicia por ACH

Con este nuevo mecanismo, los beneficiarios recibirán B/.1,200 mensuales, depositados directamente en sus cuentas, lo que busca brindar mayor comodidad, seguridad y puntualidad en el acceso a la pensión vitalicia.

La pensión fue creada mediante la Ley 163 de 2020 como un reconocimiento del Estado panameño a los héroes y mártires de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, en honor a su aporte en la defensa de la soberanía nacional.

El MIDES destacó que la implementación de los pagos mensuales representa un avance en la modernización de este beneficio y reafirma el compromiso del Estado con quienes protagonizaron uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Panamá.