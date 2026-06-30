Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 12:51

MIDES entrega segundo pago de la pensión vitalicia a héroes de la Gesta del 9 de Enero

Un total de 95 héroes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964 recibieron este martes el segundo pago de la pensión vitalicia por parte del MIDES.

MIDES entrega segundo pago de la pensión vitalicia. 

MIDES entrega segundo pago de la pensión vitalicia. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó este martes 30 de junio el segundo pago de 2026 de la pensión vitalicia a 95 héroes de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, beneficio otorgado en cumplimiento de la Ley 163 de 2020.

El desembolso corresponde al segundo trimestre del año y marca el inicio de una nueva modalidad de pago que permitirá a los beneficiarios recibir la pensión de forma mensual.

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Como parte de este cambio, los héroes recibieron una tarjeta del Banco Nacional de Panamá, luego de un convenio suscrito entre la entidad bancaria y el MIDES para facilitar la entrega de los fondos mediante el Sistema ACH.

MIDES pagará pensión vitalicia por ACH

Con este nuevo mecanismo, los beneficiarios recibirán B/.1,200 mensuales, depositados directamente en sus cuentas, lo que busca brindar mayor comodidad, seguridad y puntualidad en el acceso a la pensión vitalicia.

La pensión fue creada mediante la Ley 163 de 2020 como un reconocimiento del Estado panameño a los héroes y mártires de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964, en honor a su aporte en la defensa de la soberanía nacional.

El MIDES destacó que la implementación de los pagos mensuales representa un avance en la modernización de este beneficio y reafirma el compromiso del Estado con quienes protagonizaron uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Panamá.

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