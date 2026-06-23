Aumenta el embarazo adolescente en Darién y Bocas del Toro: MIDES actualiza estrategia nacional

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inició la actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, junto a su Plan de Acción 2026-2030, ante la persistencia de altas tasas en regiones específicas del país.
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MIDES - Zonas con mayor incidencia
De acuerdo con los datos oficiales y organismos internacionales, las mayores tasas de embarazo adolescente se concentran en:
- Darién
- Bocas del Toro
- Comarca Ngäbe-Buglé
- Guna Yala
- Emberá-Wounaan
Estas regiones presentan factores estructurales como pobreza, deserción escolar y acceso limitado a servicios de salud y educación.
Un desafío social y de salud pública
Las autoridades estiman que alrededor de 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas cada día en Panamá, lo que representa uno de los principales retos en materia de salud pública y desarrollo social.
Aunque el país ha logrado una reducción en los últimos años —de más de 15,000 casos en 2012 a 9,531 en 2022— la tasa sigue siendo elevada en comparación con los promedios regionales y globales.
Estrategia con enfoque integral
La actualización del plan está liderada por el Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente (CONAMA), presidido por el MIDES, que amplió su enfoque hacia la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual integral y la protección de derechos.
El nuevo plan también busca abordar factores como la violencia sexual, los matrimonios y uniones tempranas, así como las brechas de acceso a educación y oportunidades.
Impacto económico y social
Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo adolescente representa pérdidas económicas cercanas a 1,500 millones de dólares anuales en Panamá, equivalentes al 2% del PIB. Esto se debe principalmente a la reducción de oportunidades educativas y laborales de las madres jóvenes.
Las mesas de trabajo buscan construir una hoja de ruta nacional que permita reducir las brechas territoriales, fortalecer la coordinación institucional y cumplir con compromisos internacionales en materia de derechos de la niñez y equidad de género.