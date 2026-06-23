Canciller de Panamá invita a China al diálogo tras diferencias por decisiones judiciales

El canciller de Panamá, Javier Martínez - Acha, respondió a los planteamientos realizados por el observador permanente de China, luego de las diferencias surgidas en torno a decisiones tomadas dentro del sistema judicial panameño.

Durante sus declaraciones, el funcionario señaló que algunos representantes del país asiático no comprenden el funcionamiento del sistema democrático de Panamá y explicó que el Gobierno no puede intervenir en decisiones de otros órganos del Estado debido a la separación de poderes.

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“Nos pidieron varias veces que interviniera en una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, algo que lo único que puede hacer el Gobierno es obedecerlo”, manifestó el canciller.

“Sus representantes en mi país no entienden el sistema democrático de Panamá. Pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo", canciller de Panamá,… pic.twitter.com/r8IcHINAiS — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

Canciller de Panamá invita a China al diálogo

El titular de la diplomacia panameño destacó que Panamá mantiene una relación de respeto con China y afirmó que, aunque existan diferencias entre ambos países, existe disposición para mantener abiertos los canales de comunicación y buscar soluciones mediante el diálogo.

“Valoramos la relación con China. Si existen diferencias, los invito a hablar sobre ellas; su gobierno sabe que mi país está dispuesto a viajar a su capital y dialogar para resolver diferencias”, expresó.

El canciller Martínez Acha, también hizo referencia a las cifras relacionadas con la actividad portuaria y aseguró que los números reflejan un crecimiento significativo que, según explicó, supera ampliamente las interpretaciones generadas tras la decisión de la Corte Suprema.

Asimismo, reiteró que Panamá cuenta con una política exterior basada en la defensa de sus intereses nacionales y en el respeto a sus instituciones democráticas.

“El presidente es constitucional, respeta, salvaguarda y defiende los intereses de Panamá, así como ustedes defienden los intereses de su país”, señaló durante sus declaraciones dirigidas a un representante Chi Feng, observador permanente de China.