Panamá Nacionales -  23 de junio de 2026 - 14:43

Canciller de Panamá invita a China al diálogo tras diferencias por decisiones judiciales

El canciller de Panamá respondió a los cuestionamientos de representantes de China y afirmó que el país mantiene su compromiso con la democracia.

Canciller de Panamá Javier Martínez Acha

Canciller de Panamá Javier Martínez Acha, valora la relación bilateral con China. 

María Hernández
Por María Hernández

El canciller de Panamá, Javier Martínez - Acha, respondió a los planteamientos realizados por el observador permanente de China, luego de las diferencias surgidas en torno a decisiones tomadas dentro del sistema judicial panameño.

Durante sus declaraciones, el funcionario señaló que algunos representantes del país asiático no comprenden el funcionamiento del sistema democrático de Panamá y explicó que el Gobierno no puede intervenir en decisiones de otros órganos del Estado debido a la separación de poderes.

Puede leer: Presidente Mulino y Abelardo De La Espriella acuerdan fortalecer la alianza entre Panamá y Colombia

Nos pidieron varias veces que interviniera en una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, algo que lo único que puede hacer el Gobierno es obedecerlo”, manifestó el canciller.

Canciller de Panamá invita a China al diálogo

El titular de la diplomacia panameño destacó que Panamá mantiene una relación de respeto con China y afirmó que, aunque existan diferencias entre ambos países, existe disposición para mantener abiertos los canales de comunicación y buscar soluciones mediante el diálogo.

Valoramos la relación con China. Si existen diferencias, los invito a hablar sobre ellas; su gobierno sabe que mi país está dispuesto a viajar a su capital y dialogar para resolver diferencias”, expresó.

El canciller Martínez Acha, también hizo referencia a las cifras relacionadas con la actividad portuaria y aseguró que los números reflejan un crecimiento significativo que, según explicó, supera ampliamente las interpretaciones generadas tras la decisión de la Corte Suprema.

Asimismo, reiteró que Panamá cuenta con una política exterior basada en la defensa de sus intereses nacionales y en el respeto a sus instituciones democráticas.

El presidente es constitucional, respeta, salvaguarda y defiende los intereses de Panamá, así como ustedes defienden los intereses de su país”, señaló durante sus declaraciones dirigidas a un representante Chi Feng, observador permanente de China.

En esta nota:
Seguir leyendo

Listado de Agroferias del IMA para el 24 y 25 de junio en Panamá

Puertos de Balboa y Cristóbal se recuperan tras caída en 2026, según la AMP

Aumenta el embarazo adolescente en Darién y Bocas del Toro: MIDES actualiza estrategia nacional

Recomendadas

Más Noticias