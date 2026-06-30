PANAMÁ Nacionales -  30 de junio de 2026 - 12:48

Universidades deberán enviar al MEDUCA información de educadores con diplomados

Las universidades deberán enviar la información a las direcciones regionales del MEDUCA ubicadas a nivel nacional.

Directivos del Ministerio de Educación. 

Directivos del Ministerio de Educación. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, solicitó a las universidades e institutos superiores remitir las listas de los educadores que hayan cursado diplomados. Esta medida tiene como finalidad actualizar y mantener la confiabilidad de los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos.

De acuerdo con la institución, los listados de cada docente deben contener de forma obligatoria los siguientes datos:

  • Nombres completos
  • Número de cédula de identidad personal
  • Denominación del diplomado
  • Fecha de emisión del documento
  • Número de resolución, certificación o documento de respaldo

Estas instituciones de educación superior deberán enviar la información a las direcciones regionales de educación correspondientes. Este proceso busca fortalecer la verificación académica que realiza el Meduca, garantizar la validez de las credenciales, y reforzar la transparencia y trazabilidad de los trámites.

La documentación solicitada debe remitirse a los despachos regionales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la circular emitida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

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