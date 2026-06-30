Universidades deberán enviar al MEDUCA información de educadores con diplomados

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, solicitó a las universidades e institutos superiores remitir las listas de los educadores que hayan cursado diplomados. Esta medida tiene como finalidad actualizar y mantener la confiabilidad de los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos.

De acuerdo con la institución, los listados de cada docente deben contener de forma obligatoria los siguientes datos:

Nombres completos

Número de cédula de identidad personal

Denominación del diplomado

Fecha de emisión del documento

Número de resolución, certificación o documento de respaldo

Estas instituciones de educación superior deberán enviar la información a las direcciones regionales de educación correspondientes. Este proceso busca fortalecer la verificación académica que realiza el Meduca, garantizar la validez de las credenciales, y reforzar la transparencia y trazabilidad de los trámites.

La documentación solicitada debe remitirse a los despachos regionales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la circular emitida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.