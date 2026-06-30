Universidades deberán enviar al MEDUCA información de educadores con diplomados

El Ministerio de Educación (MEDUCA), a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, solicitó a las universidades e institutos superiores remitir las listas de los educadores que hayan cursado diplomados. Esta medida tiene como finalidad actualizar y mantener la confiabilidad de los registros académicos de los docentes incorporados al Sistema de Administración de Recursos Humanos.
- Nombres completos
- Número de cédula de identidad personal
- Denominación del diplomado
- Fecha de emisión del documento
- Número de resolución, certificación o documento de respaldo
Estas instituciones de educación superior deberán enviar la información a las direcciones regionales de educación correspondientes. Este proceso busca fortalecer la verificación académica que realiza el Meduca, garantizar la validez de las credenciales, y reforzar la transparencia y trazabilidad de los trámites.
La documentación solicitada debe remitirse a los despachos regionales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la circular emitida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.