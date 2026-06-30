IDAAN anuncia baja presión de agua en Macaracas por trabajos de interconexión

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este martes, a partir de la 1:00 p.m., se realizarán trabajos de interconexión del tanque de almacenamiento N.° 2 de la planta potabilizadora de Macaracas, en la provincia de Los Santos.

La entidad explicó que estas labores forman parte del proyecto de rehabilitación de la planta potabilizadora y permitirán que ambos tanques de almacenamiento operen de manera independiente, fortaleciendo la capacidad y eficiencia del sistema de distribución de agua potable.

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Baja presión de agua en Macaracas este martes por trabajos

Mientras se ejecutan los trabajos, el sistema funcionará temporalmente con un solo tanque de almacenamiento, por lo que los usuarios podrían experimentar bajas presiones en el suministro, principalmente en los sectores altos y en las zonas más alejadas de la red de distribución.

El IDAAN indicó que, una vez concluyan las labores de interconexión, el sistema retomará su operación normal y ofrecerá un servicio más eficiente para los residentes del distrito.

La institución pidió comprensión a la población por los inconvenientes temporales que puedan surgir durante el desarrollo de estos trabajos y reiteró que las mejoras buscan fortalecer el abastecimiento de agua potable en Macaracas.