Crisis de agua en Azuero: IDAAN anuncia avances en proyectos para Chitré y Las Tablas

En medio de la crisis de agua potable que enfrenta la región de Azuero, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Tercero, informó sobre el avance de dos proyectos de infraestructura que buscan fortalecer el suministro en las provincias de Herrera y Los Santos.

El funcionario explicó que ya fue aprobado el proyecto para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré, una obra que permitirá mejorar la capacidad de producción y distribución de agua potable.

Además, señaló que ya fue adjudicado el proyecto para la conducción de agua desde la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos, hasta el distrito de Las Tablas.

IDAAN: Obras buscan reforzar el abastecimiento

Sobre la crisis de agua en la región de Azuero, el director del @IDAANinforma, Antonio Tercero, explicó que ya se ha aprobado el proyecto de rehabilitación y ampliación de la planta Roberto Reyna de Chitré y en el caso de la planta Rufina Alfaro de Los Santos ya fue adjudicado el… pic.twitter.com/KLHg2XYZdC — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2026

Según Tercero, estas iniciativas forman parte de las acciones que impulsa el IDAAN para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero, donde varias comunidades han registrado problemas en el suministro de agua potable.

La rehabilitación de la planta Roberto Reyna busca optimizar su funcionamiento y aumentar su capacidad operativa, mientras que el proyecto de conducción desde la planta Rufina Alfaro permitirá fortalecer el abastecimiento hacia el distrito de Las Tablas.

Aunque el director del IDAAN no precisó la fecha de inicio de las obras ni el tiempo estimado de ejecución, destacó que ambos proyectos ya registran avances importantes en su proceso administrativo.

Las autoridades mantienen una serie de medidas para atender la situación en Azuero, una región que enfrenta una de las crisis de agua más complejas de los últimos años, mientras avanzan proyectos que buscan ofrecer soluciones a mediano y largo plazo.