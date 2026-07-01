IFARHU recibirá boletines hasta el 15 de julio: estos estudiantes deben entregar el documento

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que los estudiantes con becas vigentes y los preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 tienen plazo hasta el 15 de julio de 2026 para entregar su boletín del primer trimestre.

La entidad advirtió que este trámite es obligatorio para mantener el proceso de evaluación del beneficio.

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IFARHU: ¿Quiénes deben entregar el boletín?

De acuerdo con el IFARHU, la entrega del boletín aplica para:

Beneficiarios con becas vigentes .

. Estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 .

. Preseleccionados del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

¿Dónde se entrega el boletín?

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Los estudiantes deberán presentar el documento en la sede del IFARHU que les corresponda, dentro del plazo establecido por la institución.

Fecha límite: 15 de julio

El IFARHU enfatizó que la fecha límite para entregar el boletín es el 15 de julio de 2026.

Además, advirtió que no presentar este requisito podría ocasionar la cancelación del beneficio, por lo que exhortó a los estudiantes y acudientes a cumplir con el trámite dentro del periodo establecido.

¿Por qué es importante entregar este documento?

La presentación del boletín permite al IFARHU verificar el rendimiento académico de los estudiantes y dar continuidad a los programas de becas y apoyos económicos, conforme a los requisitos establecidos por la institución.