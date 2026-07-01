Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 10:22

Presupuesto General del Estado 2027 estaría listo la próxima semana, afirmó el ministro Chapman

El Presupuesto General del Estado 2027 debe ser evaluado y aprobado por el Órgano Ejecutivo, para luego ser presentado a la Asamblea Nacional.

Ministro del MEF se refiere al Presupuesto General del Estado 2027.

Ministro del MEF se refiere al Presupuesto General del Estado 2027.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó sobre el avance en la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 y enfatizó que, tras culminar las reuniones con todas las entidades estatales, el documento podría estar completamente listo la próxima semana.

Chapman explicó que la propuesta ha sido consensuada con las diversas instituciones. Una vez validada por el ministerio, se presentará al presidente de la República, José Raúl Mulino.

Le podría interesar: ¿Quién es Shirley Castañeda? La candidata a presidir la Asamblea Nacional

A partir de ese momento, el presupuesto deberá cumplir con el siguiente trámite legal y legislativo:

  • Aprobación en el Consejo de Gabinete: El documento debe ser evaluado y aprobado por el Ejecutivo.

  • Presentación ante la Asamblea Nacional: Se remitirá al Órgano Legislativo para ser analizado y discutido en primero, segundo y tercer debate.

  • Fase de modificaciones: Durante este proceso, se contempla la posibilidad de que el proyecto sea devuelto al Órgano Ejecutivo para incorporar los cambios indicados por los diputados.

En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO: informe del presidente José Raúl Mulino por sus dos años de gestión

Asamblea Nacional elige a Manuel Cohen y Manuel Chen como vicepresidentes

IFARHU recibirá boletines hasta el 15 de julio: estos estudiantes deben entregar el documento

Recomendadas

Más Noticias