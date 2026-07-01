Presupuesto General del Estado 2027 estaría listo la próxima semana, afirmó el ministro Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó sobre el avance en la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 y enfatizó que, tras culminar las reuniones con todas las entidades estatales, el documento podría estar completamente listo la próxima semana.
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A partir de ese momento, el presupuesto deberá cumplir con el siguiente trámite legal y legislativo:
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Aprobación en el Consejo de Gabinete: El documento debe ser evaluado y aprobado por el Ejecutivo.
Presentación ante la Asamblea Nacional: Se remitirá al Órgano Legislativo para ser analizado y discutido en primero, segundo y tercer debate.
Fase de modificaciones: Durante este proceso, se contempla la posibilidad de que el proyecto sea devuelto al Órgano Ejecutivo para incorporar los cambios indicados por los diputados.