Presupuesto General del Estado 2027 estaría listo la próxima semana, afirmó el ministro Chapman

Ministro del MEF se refiere al Presupuesto General del Estado 2027.

Por Ana Canto El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó sobre el avance en la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 y enfatizó que, tras culminar las reuniones con todas las entidades estatales, el documento podría estar completamente listo la próxima semana.

Chapman explicó que la propuesta ha sido consensuada con las diversas instituciones. Una vez validada por el ministerio, se presentará al presidente de la República, José Raúl Mulino.

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