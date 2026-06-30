MEDUCA distribuye más de 10 mil programas de estudio en comarcas y Darién

El Ministerio de Educación (MEDUCA) lleva a cabo la distribución de más de 10 000 programas de estudio de Educación Básica General en las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala, Emberá Wounaan y en la provincia de Darién, como parte de la implementación del rediseño curricular.

Según informó la institución, esta entrega marca una etapa histórica para la educación panameña. El lote está compuesto por 5 000 textos destinados a la educación inicial y primaria, y una cantidad similar para premedia, con lo cual se busca fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante un enfoque intercultural, pertinente y acorde con las realidades de estas regiones.

El nuevo currículo prioriza las zonas de difícil acceso y las áreas comarcales para garantizar que los docentes dispongan oportunamente de los materiales de estudio. Posteriormente, durante el mes de agosto, el equipo técnico validará estos programas en las 16 regiones educativas del país.

Esta distribución simultánea es coordinada por la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa. Los documentos, desarrollados por docentes panameños, proporcionan herramientas pedagógicas actualizadas y contextualizadas que promueven una formación basada en competencias para responder a las necesidades de los estudiantes.