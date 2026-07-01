Asamblea Nacional "Déjémonos de show y emita el voto": tensión entre Jorge Herrera y Alexandra Brenes

Un momento de tensión se registró este 1 de julio durante la sesión de la Asamblea Nacional , cuando el presidente saliente del Legislativo, Jorge Herrera , llamó la atención a la diputada Alexandra Brenes mientras se desarrollaba la votación para elegir a la nueva Junta Directiva del periodo legislativo 2026-2027.

El intercambio ocurrió cuando Brenes intervenía durante el proceso de votación, lo que llevó a Herrera a solicitarle en reiteradas ocasiones que se limitara a emitir su voto para evitar retrasos en la sesión.

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Elecciones en la Asamblea Nacional: "Estamos en votación"

Durante el incidente, Jorge Herrera insistió en que la sesión debía continuar con normalidad y sin dilaciones.

"Estamos en votación y aquí no vamos a trancar el Pleno, y si es mi última sesión lo vamos a hacer con responsabilidad también", manifestó el presidente saliente de la Asamblea Nacional. "Estamos en votación y aquí no vamos a trancar el Pleno, y si es mi última sesión lo vamos a hacer con responsabilidad también", manifestó el presidente saliente de la Asamblea Nacional.

En otro momento del intercambio, Herrera fue más directo con la diputada y le expresó: "Déjémonos de show y emita el voto".

Momento de tensión entre la diputada @AlexandraBrene6 y el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Jorge @jherrerahd, durante la votación para la elección de la persona que presidirá el Órgano Legislativo.



Durante la intervención de Brenes, Herrera le llamó varias veces la… pic.twitter.com/lws4j2H3Rk — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

La elección de la nueva directiva

El momento se produjo durante la votación para escoger a la persona que presidiría la Asamblea Nacional en el periodo legislativo 2026-2027.

Al finalizar el proceso, la diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas (RM), fue electa como nueva presidenta de la Asamblea Nacional con 42 votos, mientras que Grace Hernández, postulada por las bancadas Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos. La bancada del Partido Panameñista se abstuvo de participar en la votación.