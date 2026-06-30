Calendario de pagos a jubilados y pensionados: iniciarían el 3 de julio de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados y pensionados, indicando las fechas en que los beneficiarios recibirán sus prestaciones, según la modalidad de cobro.
- Viernes 3 de julio de 2026: depósito bancario mediante ACH.
- Lunes 6 de julio de 2026: pago para los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.
Noticia de interés: CSS habilita la ficha digital de julio: así puedes descargarla en Mi Caja Digital
CSS recomienda verificar la modalidad de cobro a jubilados y pensionados
La entidad recordó a los beneficiarios consultar la modalidad bajo la cual reciben su prestación para conocer la fecha que les corresponde.
La CSS recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.