Mingob cambia la entrega de paquetes a privados de libertad: así funciona el nuevo procedimiento

Mingob cambia la entrega de paquetes a privados de libertad

El Ministerio de Gobierno (Mingob) entregó este martes los paquetes enviados por familiares a las privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, como parte del nuevo procedimiento implementado para agilizar la recepción y distribución de estos insumos.

La operación comenzó desde tempranas horas de la mañana y fue supervisada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director de Correos y Telégrafos (Cotel), César Tejedor.

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Según explicó el Mingob, el objetivo fue garantizar que cada paquete llegara de manera rápida y segura a la persona correspondiente.

¿Cómo fue la entrega de los paquetes?

Una vez que los camiones llegaron al centro penitenciario, los paquetes fueron descargados y posteriormente clasificados por pabellón. El personal encargado verificó los datos de cada envío y el código QR antes de proceder con la entrega.

Las privadas de libertad acudieron de manera ordenada a retirar los paquetes correspondientes a sus familiares. De acuerdo con Edilberto Culiolis, coordinador de Planes y Proyectos del Mingob, durante el primer día se recibieron 374 paquetes.

Mingob promete entrega en 24 horas

El director de Cotel destacó que con este operativo se cumplió el compromiso anunciado por la ministra Montalvo de que los familiares pudieran enviar los insumos y que estos fueran entregados a las personas privadas de libertad en un período de 24 horas.

El nuevo procedimiento busca agilizar la logística relacionada con la recepción, clasificación y distribución de los paquetes destinados a la población penitenciaria.

El operativo continuará en otros centros penitenciarios

El Mingob informó que la operación logística continuará este miércoles en los centros penitenciarios de Tinajitas y El Renacer.

En el caso de las personas privadas de libertad que fueron trasladadas a la provincia de Chiriquí, la institución indicó que deberán recibir los paquetes en un período de 48 horas.

Continúa la recepción de insumos

Mientras se realizaba la entrega en La Esmeralda, también continuó la recepción de insumos bajo el nuevo procedimiento en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari.

Familiares que acudieron al lugar destacaron la organización del proceso.

“Yo pensaba que esto iba a estar desastroso, pero me he encontrado que todo tiene una excelente organización”, relató una familiar tras entregar los insumos destinados a una persona privada de libertad.

El Mingob mantiene este procedimiento como parte de las medidas para mejorar la logística de recepción y entrega de paquetes en los centros penitenciarios del país.