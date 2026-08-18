Panamá Oeste Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 15:02

Cursos gratuitos en Arraiján: enseñarán decoración, artesanías y confección de tembleques

La Alcaldía de Arraiján y el INADEH ofrecen un curso gratuito de uñas acrílicas. Conoce dónde se impartirá y cómo puedes inscribirte.

Cursos gratuitos en Arraiján: conoce cómo inscribirte

Cursos gratuitos en Arraiján: conoce cómo inscribirte

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Arraiján, en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), abrió las inscripciones para cursos gratuitos dirigidos a personas interesadas en adquirir nuevas habilidades y fortalecer sus oportunidades de emprendimiento.

Las capacitaciones buscan proporcionar herramientas prácticas a quienes desean iniciar un emprendimiento o ampliar sus conocimientos en diferentes áreas.

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¿Cuáles son los cursos gratuitos disponibles?

Las personas interesadas podrán elegir entre las siguientes opciones:

  • Decoración de eventos
  • Artesanías manuales
  • Artesanías autóctonas
  • Confección de tembleques

La oferta está orientada al desarrollo de habilidades que pueden ser utilizadas tanto para aprendizaje personal como para generar oportunidades de emprendimiento.

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¿Dónde serán las clases en Arraiján?

Las capacitaciones se desarrollarán en la Casa Cultural de Vista Alegre, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía. Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al número: 6952-8552.

La Alcaldía de Arraiján y el INADEH invitan a las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad de formación y adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus conocimientos y posibilidades de emprendimiento.

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