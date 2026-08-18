Cursos gratuitos en Arraiján: enseñarán decoración, artesanías y confección de tembleques

La Alcaldía de Arraiján , en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), abrió las inscripciones para cursos gratuitos dirigidos a personas interesadas en adquirir nuevas habilidades y fortalecer sus oportunidades de emprendimiento.

Las capacitaciones buscan proporcionar herramientas prácticas a quienes desean iniciar un emprendimiento o ampliar sus conocimientos en diferentes áreas.

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¿Cuáles son los cursos gratuitos disponibles?

Las personas interesadas podrán elegir entre las siguientes opciones:

Decoración de eventos

Artesanías manuales

Artesanías autóctonas

Confección de tembleques

La oferta está orientada al desarrollo de habilidades que pueden ser utilizadas tanto para aprendizaje personal como para generar oportunidades de emprendimiento.

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¿Dónde serán las clases en Arraiján?

Las capacitaciones se desarrollarán en la Casa Cultural de Vista Alegre, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía. Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al número: 6952-8552.

La Alcaldía de Arraiján y el INADEH invitan a las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad de formación y adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus conocimientos y posibilidades de emprendimiento.