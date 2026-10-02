Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 16:03

Calidonia: sancionan a conductor por prestar servicio de transporte público no autorizado

Un conductor fue sancionado en Calidonia por prestar servicio de transporte público no autorizado. El vehículo fue removido en grúa.

 Sancionan a conductor en Calidonia.

 Sancionan a conductor en Calidonia.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un conductor fue sancionado por prestar servicio de transporte público no autorizado en el sector de Calidonia. Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional captaron el momento en que unidades policiales abordaron al conductor y posteriormente se ordenó la remoción del vehículo mediante una grúa.

Esta práctica, conocida comúnmente como “piratería”, contempla sanciones que aumentan en función de la reincidencia.

¿Cuáles son las multas por transporte público no autorizado?

De acuerdo con la información suministrada, las sanciones establecidas son:

  • Primera vez: multa de B/.1,000 y suspensión de la licencia de conducir durante seis meses.
  • Segunda vez: multa de B/.2,500, suspensión de la licencia durante un año y retención del vehículo.
  • Tercera vez: multa de B/.5,000 y cancelación definitiva de la licencia de conducir.

En esta nota:
Seguir leyendo

Incendio en Calidonia: Gobierno atiende a 94 personas de 38 familias afectadas

Incendio en Calidonia: familias damnificadas serán reubicadas temporalmente en hoteles

Incendio en Calidonia: 38 familias reciben ayuda y esperan una solución habitacional

Recomendadas

Más Noticias