Calidonia: sancionan a conductor por prestar servicio de transporte público no autorizado

Un conductor fue sancionado por prestar servicio de transporte público no autorizado en el sector de Calidonia. Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional captaron el momento en que unidades policiales abordaron al conductor y posteriormente se ordenó la remoción del vehículo mediante una grúa.
¿Cuáles son las multas por transporte público no autorizado?
De acuerdo con la información suministrada, las sanciones establecidas son:
- Primera vez: multa de B/.1,000 y suspensión de la licencia de conducir durante seis meses.
- Segunda vez: multa de B/.2,500, suspensión de la licencia durante un año y retención del vehículo.
- Tercera vez: multa de B/.5,000 y cancelación definitiva de la licencia de conducir.