Colón: hombre y niña de 3 años resultan heridos durante balacera en los multifamiliares Los Lagos

Un hombre y una niña de tres años resultaron heridos tras quedar en medio de una balacera registrada cerca de la torre Divino Niño, en los multifamiliares Los Lagos, en la provincia de Colón. Ambos fueron trasladados a una instalación médica para recibir atención.
Autoridades investigan balacera en Colón
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los responsables.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la condición de salud del hombre y de la menor ni sobre personas aprehendidas relacionadas con el caso.