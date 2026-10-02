Colón Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 12:44

Colón: hombre y niña de 3 años resultan heridos durante balacera en los multifamiliares Los Lagos

Un hombre y una niña de tres años resultaron heridos durante una balacera cerca de la torre Divino Niño, en Colón. Autoridades investigan el hecho.

Tiroteo en Colón. 

Tiroteo en Colón. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre y una niña de tres años resultaron heridos tras quedar en medio de una balacera registrada cerca de la torre Divino Niño, en los multifamiliares Los Lagos, en la provincia de Colón. Ambos fueron trasladados a una instalación médica para recibir atención.

Según información preliminar, varios pistoleros realizaron disparos en el área, alcanzando a la menor en las piernas.

Autoridades investigan balacera en Colón

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la condición de salud del hombre y de la menor ni sobre personas aprehendidas relacionadas con el caso.

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