MIDES: reabren hogar para adultos mayores en Bocas del Toro

Este 2 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la ministra de Desarrollo Social (MIDES) , Beatriz Carles de Arango, encabezó la entrega del renovado Hogar de Larga Estancia San Vicente de Paúl, ubicado en el corregimiento de Rambala, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro .

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El centro está destinado al cuidado y atención de personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Entrega del renovado Hogar de Larga Estancia San Vicente de Paúl en Bocas del Toro. cortesía

San Vicente de Paúl: el único centro administrado por el MIDES

Este es el único centro para personas mayores administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Anteriormente, funcionaba en Isla Colón, Bocas del Toro.

Sin embargo, fue clausurado en 2019 debido a las condiciones del inmueble y a los daños ocasionados por los oleajes e inundaciones provenientes del mar Caribe.

Ahora, el centro vuelve a funcionar con mejores condiciones y cuenta con capacidad para atender hasta 30 personas mayores. Actualmente, alberga a 19 residentes.

¿Qué atención reciben las personas mayores?

Los residentes reciben atención supervisada por profesionales de diferentes áreas, entre ellas nutrición y enfermería. Además, cuentan con actividades recreativas y acompañamiento orientado a preservar, en la medida de lo posible, su autonomía.

El centro vuelve a funcionar con mejores condiciones y cuenta con capacidad para atender hasta 30 personas. cortesía

¿Qué representa esta nueva infraestructura?

Para la ministra Beatriz Carles de Arango, la reapertura del centro representa más que una obra física, ya que forma parte de una política de protección dirigida a garantizar condiciones dignas para las personas mayores.

Por otro lado, las autoridades hicieron un llamado a la población a involucrarse en el cuidado y bienestar de las personas mayores, así como a acompañarlas y estar atentos a sus necesidades.

“Sigamos cuidando a nuestras personas mayores, acompañándolos, escuchándolos y estando atentos a sus necesidades. Ellos han dedicado buena parte de sus vidas a sus familias y a sus comunidades. Ahora nos corresponde a nosotros estar presentes para ellos”, expresó la ministra.

Hogar de Larga Estancia San Vicente de Paúl, ubicado en Bocas del Toro. Cortesía

El MIDES continuará impulsando acciones orientadas a proteger, cuidar e incluir a las personas mayores, con el objetivo de contribuir a una vejez digna, segura y con oportunidades.