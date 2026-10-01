Incendio en Curundú deja alrededor de 11 familias damnificadas.

El siniestro ocurrido el pasado miércoles 30 de septiembre, en un caserón de madera ubicado en Santa Cruz, Curundú , dejó aproximadamente 11 familias damnificadas y otras 12 afectadas, quienes enfrentan las consecuencias tras el incendio.

Contenido de Interés: Incendio en Calidonia: Gobierno atiende a 94 personas de 38 familias afectadas

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MIVIOT evalúa opciones para las familias afectadas

La viceministra encargada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Idelcarmen de Palma, realizó un recorrido por el área afectada y brindó detalles sobre las acciones que se tienen previstas para atender a las familias damnificadas.

Varias de las familias damnificadas tras el incendio registrado en el sector de Santa Cruz, en el corregimiento de Curundú, fueron trasladadas hacia el Estadio José Alberto “Beto” Remón, ubicado en Calidonia.



La viceministra encargada de Vivienda, Idelcarmen de Palma, informó… pic.twitter.com/FHgteLUKgG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

Durante la visita, las autoridades revisaron los terrenos de la zona para evaluar las alternativas disponibles y determinar una posible solución habitacional para las personas afectadas.

Actualmente, las familias se encuentran reubicadas temporalmente en un gimnasio, mientras se analiza la posibilidad de desarrollar un proyecto en el área y definir dónde podrían ser reubicadas.

Las familias afectadas permanecen a la espera de las alternativas que puedan establecer las autoridades para garantizarles un lugar seguro donde vivir.