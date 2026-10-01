Incendio en Curundú deja alrededor de 11 familias damnificadas.

El siniestro ocurrido el pasado miércoles 30 de septiembre, en un caserón de madera ubicado en Santa Cruz, Curundú, dejó aproximadamente 11 familias damnificadas y otras 12 afectadas, quienes enfrentan las consecuencias tras el incendio.
MIVIOT evalúa opciones para las familias afectadas
La viceministra encargada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Idelcarmen de Palma, realizó un recorrido por el área afectada y brindó detalles sobre las acciones que se tienen previstas para atender a las familias damnificadas.
Durante la visita, las autoridades revisaron los terrenos de la zona para evaluar las alternativas disponibles y determinar una posible solución habitacional para las personas afectadas.
Actualmente, las familias se encuentran reubicadas temporalmente en un gimnasio, mientras se analiza la posibilidad de desarrollar un proyecto en el área y definir dónde podrían ser reubicadas.
Las familias afectadas permanecen a la espera de las alternativas que puedan establecer las autoridades para garantizarles un lugar seguro donde vivir.