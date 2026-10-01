Chorrera Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 14:54

¡Agua del aire! La Chorrera inaugura fuente que convierte la humedad en agua potable

En una escuela de La Chorrera fue instalada una innovadora fuente que utiliza la humedad del ambiente y energía solar para producir agua apta para el consumo.

La Chorrera inaugura fuente de agua potable.

La Chorrera inaugura fuente de agua potable.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

En el Centro Educativo Básico de La Mitra, en La Chorrera, fue inaugurada la primera fuente instalada en Panamá Oeste capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire, mediante una tecnología que funciona con energía solar.

¿Cómo funciona la fuente de agua?

La tecnología capta la humedad del ambiente, la condensa y posteriormente la somete a un proceso de purificación para obtener agua para el consumo humano.

Una de sus características es que puede operar sin depender de pozos ni de tuberías de la red eléctrica, gracias a su sistema de energía solar.

Primera fuente instalada en La Chorrera produce agua potable con energ&iacute;a solar.

Primera fuente instalada en La Chorrera produce agua potable con energía solar.

¿Quiénes se beneficiarán con esta tecnología?

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, destacó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la empresa privada, el Gobierno y el Ministerio de Educación.

La instalación de esta fuente beneficiará a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo Básico de La Mitra.

Por su parte, Armakow Alexander, gerente de Alternative Water Corp., explicó que el equipo fue diseñado para operar de manera autónoma y con un bajo impacto ambiental, especialmente en comunidades donde el acceso al agua potable puede ser más difícil.

El equipo fue donado como parte de un proyecto social que busca implementar soluciones sostenibles para facilitar el acceso al agua potable en distintas comunidades del país.

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