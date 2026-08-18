Presentan proyecto de ley para cerrar el Banco Hipotecario Nacional antes de 2028

La Presidencia de la Asamblea Nacional recibió, de manos del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Jaime Antonio Jované, el proyecto de ley por el cual se ordena el cierre progresivo y total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN), fijado a más tardar para el 31 de diciembre de 2027.

Según la propuesta, se creará un Comité de Transición encargado de coordinar los trámites de liquidación y cierre. Dicho organismo estará integrado por el MIVIOT, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.

El documento contempla la redistribución de las funciones institucionales de la siguiente manera:

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT): Asumirá la rectoría de las políticas de vivienda, los subsidios, los programas de interés social, así como la planificación y articulación territorial.

Asumirá la rectoría de las políticas de vivienda, los subsidios, los programas de interés social, así como la planificación y articulación territorial. Caja de Ahorros: Asumirá el rol de banca social hipotecaria, encargándose del financiamiento y de la administración de la cartera de créditos y financiera del extinto banco.

Asimismo, se establece que todos los bienes de la entidad bancaria, incluidos los heredados del Instituto de Fomento Hipotecario, de las hipotecas aseguradas y del Instituto de Vivienda y Urbanismo, se transferirán como bienes de la nación adscritos al MIVIOT, con uso exclusivo en proyectos habitacionales de interés social.

El titular del ramo explicó que la iniciativa busca modernizar la política habitacional del país y eliminar la duplicidad de funciones en la administración pública.