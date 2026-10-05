Telemetro Reporta es seleccionado para el AI Video Lab de Google y la SIP

Telemetro Reporta fue seleccionado entre 20 medios de América Latina que comenzarán a implementar proyectos que combinan video digital e inteligencia artificial (IA) como parte del AI Video Lab, iniciativa impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de Google.

La nueva etapa permitirá que las propuestas seleccionadas pasen del diseño a la ejecución, con financiamiento y acompañamiento especializado para fortalecer contenidos, ampliar audiencias y explorar oportunidades de sostenibilidad.

Telemetro Reporta entre los seleccionados del AI Video Lab

Los proyectos que avanzaron a esta fase están divididos en tres líneas de trabajo: crecimiento en plataformas de video, lanzamiento de nuevos productos y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Además de Telemetro Reporta, fueron seleccionados 100% Noticias, ABC Color, Agencia Ocote, Confidencial, Diario Expreso, Ecuavisa, El Nacional, El Regional del Zulia, Focos, Grupo Extra, La Hora, La Nación, La Prensa de Honduras, La Prensa de Nicaragua, La Prensa Gráfica, Listín Diario, Revista Nómadas, Tu Nota y Venevisión.

“Para Google es muy importante acompañar a estos 20 medios en el salto de la propuesta a la implementación real”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google, quien destacó el papel estratégico que pueden tener la inteligencia artificial y el video en la modernización y sostenibilidad del periodismo latinoamericano.

¿Qué es el AI Video Lab?

El AI Video Lab es desarrollado por Marktube, consultora especializada en tecnología y nuevas narrativas. Durante 2026 ha acompañado a una cohorte de 41 medios de 11 países de América Latina.

En la primera fase, los participantes recibieron formación mediante clases especializadas sobre estrategia de video digital, narrativa, monetización e inteligencia artificial.

Posteriormente, los medios diseñaron sus proyectos con acompañamiento de mentores y gestoras. Ahora, las 20 propuestas seleccionadas avanzarán hacia la implementación con el respaldo del Fondo de Estímulo.

Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, señaló que el desafío no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en convertirlas en herramientas capaces de fortalecer el periodismo, mejorar la conexión con las audiencias y generar nuevas posibilidades de sostenibilidad.

Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube, destacó que esta etapa permitirá que las propuestas dejen el papel y comiencen a convertirse en resultados concretos, con equipos que trabajarán en la aplicación del video y la inteligencia artificial dentro de sus medios.