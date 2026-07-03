AI Video Lab 2026 reúne a periodistas de 40 medios latinoamericanos para aprender edición de video con IA

Periodistas de 40 medios de comunicación de América Latina participan en AI Video Lab 2026, un programa impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa con el respaldo de Google News Initiative, que busca fortalecer las competencias en edición de video, estrategias digitales y el uso ético de la inteligencia artificial (IA) aplicada al periodismo.
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Buscan fortalecer el periodismo de calidad
El director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, explicó que el programa tiene como propósito contribuir al desarrollo de un periodismo de calidad en América Latina.
Participan periodistas de 11 países
En esta edición participan comunicadores de:
- Bolivia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Paraguay
- República Dominicana
- Venezuela
- Panamá
Durante el programa, los participantes reciben formación especializada y asesorías para incorporar nuevas herramientas tecnológicas a sus procesos de producción periodística.
Inteligencia artificial con enfoque ético
Los facilitadores de AI Video Lab 2026 comparten experiencias sobre el uso de nuevas tecnologías y formatos digitales, promoviendo la incorporación de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para la creación de contenido audiovisual.
La capacitación también hace énfasis en el uso responsable y ético de la IA, manteniendo los principios de rigor, verificación y credibilidad que caracterizan al ejercicio periodístico.
Con este programa, la SIP y Google News Initiative buscan impulsar la innovación en las salas de redacción y preparar a los medios de comunicación para responder a los nuevos desafíos del entorno digital.