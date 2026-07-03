AI Video Lab 2026 reúne a periodistas de 40 medios latinoamericanos para aprender edición de video con IA

Periodistas de 40 medios de comunicación de América Latina participan en AI Video Lab 2026, un programa impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa con el respaldo de Google News Initiative, que busca fortalecer las competencias en edición de video, estrategias digitales y el uso ético de la inteligencia artificial (IA) aplicada al periodismo.

La iniciativa reúne a periodistas de distintos países de la región para recibir capacitación especializada y consultorías enfocadas en la producción de contenidos audiovisuales y la transformación digital de las redacciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Eventos astronómicos de julio 2026: NASA revela las fechas para observar el cielo

Buscan fortalecer el periodismo de calidad

El director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, explicó que el programa tiene como propósito contribuir al desarrollo de un periodismo de calidad en América Latina.

"El programa busca contribuir al desarrollo de periodismo de calidad en la región, ofreciendo herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible", señaló Lauría. "El programa busca contribuir al desarrollo de periodismo de calidad en la región, ofreciendo herramientas concretas para fortalecer sus capacidades audiovisuales, ampliar sus audiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento sostenible", señaló Lauría.

Comunicadores de 40 medios de América Latina refuerzan sus conocimientos en edición de video y uso ético de la Inteligencia Artificial con el AI Video Lab 2026, iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el respaldo de Google News Initiative (@GoogleNewsInit).… pic.twitter.com/k8tggbEhdt — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Participan periodistas de 11 países

En esta edición participan comunicadores de:

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Paraguay

República Dominicana

Venezuela

Panamá

Durante el programa, los participantes reciben formación especializada y asesorías para incorporar nuevas herramientas tecnológicas a sus procesos de producción periodística.

Inteligencia artificial con enfoque ético

Los facilitadores de AI Video Lab 2026 comparten experiencias sobre el uso de nuevas tecnologías y formatos digitales, promoviendo la incorporación de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para la creación de contenido audiovisual.

La capacitación también hace énfasis en el uso responsable y ético de la IA, manteniendo los principios de rigor, verificación y credibilidad que caracterizan al ejercicio periodístico.

Con este programa, la SIP y Google News Initiative buscan impulsar la innovación en las salas de redacción y preparar a los medios de comunicación para responder a los nuevos desafíos del entorno digital.