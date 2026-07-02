Eventos astronómicos de julio 2026: NASA revela las fechas para observar el cielo

La NASA dio a conocer el calendario de los principales eventos astronómicos de julio de 2026, un mes que ofrecerá varias oportunidades para observar el cielo nocturno, incluyendo una alineación entre la Luna y varios planetas, el regreso del cometa 10P/Tempel 2, una excelente época para admirar la Vía Láctea y una vista especial de los anillos de Saturno.

Según la agencia espacial, julio traerá "mucho más que fuegos artificiales" para quienes disfrutan de la observación astronómica.

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Calendario de eventos astronómicos de julio de 2026

7 de julio: Luna en cuarto menguante

La Luna alcanzará su fase de cuarto menguante, marcando el inicio de una serie de fenómenos visibles durante el mes.

11 y 12 de julio: Alineación de la Luna con Marte, Saturno y Urano

Uno de los eventos más esperados será la alineación al amanecer entre la Luna, Marte, Saturno y Urano.

Antes de la salida del Sol, mirando hacia el horizonte este:

La Luna menguante servirá como guía para localizar a Marte .

. Saturno brillará cerca de la Luna y será fácil de identificar.

brillará cerca de la Luna y será fácil de identificar. Urano también estará presente, aunque por su menor brillo será necesario utilizar binoculares o un telescopio.

There will be more than just fireworks to see in the night sky this month!



You can look forward to these celestial sights in July:

- A lunar-planetary alignment

- A visiting comet

- A good look at Saturn and the Milky Way



Happy skywatching! https://t.co/6EP5GpvAQw pic.twitter.com/y0O5qsNf1j — NASA (@NASA) July 2, 2026

14 de julio: Luna nueva y mejor momento para observar el cometa

La Luna nueva ofrecerá cielos más oscuros, convirtiéndose en la mejor fecha para observar el cometa 10P/Tempel 2 y disfrutar de la Vía Láctea. El 10P/Tempel 2 es un cometa de período corto que regresa al sistema solar interior aproximadamente cada cinco años y medio.

Para observarlo, la NASA recomienda:

Buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica.

Esperar entre 45 y 60 minutos después de la puesta del Sol .

. Utilizar binoculares o un telescopio .

. Localizar la constelación de Capricornio, donde aparecerá como una pequeña nube difusa con un centro más brillante y una corta cola.

21 de julio: Luna en cuarto creciente

La Luna alcanzará la fase de cuarto creciente, ofreciendo una excelente oportunidad para observar sus cráteres y montañas con telescopios o binoculares.

29 de julio: Luna llena

El mes culminará con la Luna llena, uno de los fenómenos astronómicos más esperados por los aficionados a la observación del cielo.

Saturno mostrará un aspecto poco habitual

Durante los últimos días de julio, Saturno ofrecerá un atractivo especial para quienes cuenten con telescopios. La inclinación del planeta hará que sus anillos se observen inusualmente delgados, debido a la posición relativa entre la Tierra y Saturno, un fenómeno que ocurre periódicamente y modifica la apariencia del planeta.

Recomendaciones por la NASA para observar el cielo

La NASA aconseja: