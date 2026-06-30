WhatsApp cambia para siempre: ya podrás chatear sin compartir tu número de teléfono

WhatsApp anunció una de las actualizaciones más importantes de los últimos años: la incorporación de nombres de usuario, una función que permitirá a los usuarios iniciar conversaciones sin necesidad de compartir su número de teléfono.

La plataforma informó que, a partir de esta semana, los usuarios podrán reservar un nombre de usuario (@usuario) para utilizarlo cuando la función se habilite de forma gradual en los próximos meses.

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WhatsApp: ¿Cómo funcionarán los nombres de usuario?

Con esta nueva herramienta, las personas podrán compartir únicamente su nombre de usuario para que otros las contacten por primera vez, sin revelar su número telefónico.

WhatsApp explicó que esta función busca ofrecer un mayor nivel de privacidad, especialmente cuando se interactúa con personas que no forman parte del círculo cercano, como compañeros de estudio, vecinos o integrantes de grupos comunitarios.

La empresa aclaró que no existirá un directorio público ni un buscador de nombres de usuario, por lo que quienes deseen iniciar una conversación deberán conocer el nombre de usuario exacto.

Habrá una capa adicional de privacidad

Además del nombre de usuario, WhatsApp incorporará una clave opcional que permitirá a los usuarios controlar aún más quién puede escribirles.

Quienes activen esta opción deberán compartir esa clave con las personas autorizadas para recibir mensajes mediante su nombre de usuario. Asimismo, cuando la función esté disponible y el usuario tenga activado su nombre de usuario, las personas o empresas con las que inicie una conversación no verán su número de teléfono.

Empresas y creadores podrán mantener su identidad

WhatsApp también informó que los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones tendrán la posibilidad de reclamar el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook, con el objetivo de mantener una identidad consistente en las plataformas de Meta.

Además, la aplicación contará con un generador de nombres de usuario para ayudar a quienes tengan dificultades para elegir uno disponible.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Los usuarios que tengan instalada la versión más reciente de la aplicación podrán reservar su nombre de usuario siguiendo estos pasos:

Abra WhatsApp .

. Ingrese a Ajustes .

. Seleccione Cuenta .

. Pulse Nombre de usuario .

. Elija y reserve el nombre que desee, si está disponible.

WhatsApp precisó que la implementación de esta función será gradual durante los próximos meses, por lo que notificará a los usuarios cuando los nombres de usuario estén habilitados en su país.