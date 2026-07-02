Hospital de Bugaba realiza 236 resonancias magnéticas en cinco semanas

El Hospital Dr. José Félix Espinosa Barroso , ubicado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, ha realizado 236 estudios de resonancia magnética en apenas cinco semanas, tras la instalación, por primera vez, de este moderno equipo por parte del Ministerio de Salud (MINSA).

La incorporación del resonador ha permitido ampliar el acceso a estudios especializados para pacientes de distintas regiones del país, reduciendo la necesidad de trasladarse a otros hospitales.

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Beneficia a pacientes de varias provincias

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que el nuevo equipo ha beneficiado a pacientes no solo de Chiriquí, sino también de Bocas del Toro, Veraguas, las provincias centrales, la Comarca Ngäbe Buglé e incluso del sur de Costa Rica.

"Con la instalación por primera vez de este equipo en el Hospital de Bugaba, la entrega de los resultados de estos estudios demora unas dos semanas; sin embargo, estamos trabajando para acortar este tiempo y que los pacientes puedan obtenerlos mucho antes", manifestó Boyd Galindo. "Con la instalación por primera vez de este equipo en el Hospital de Bugaba, la entrega de los resultados de estos estudios demora unas dos semanas; sin embargo, estamos trabajando para acortar este tiempo y que los pacientes puedan obtenerlos mucho antes", manifestó Boyd Galindo.

¿Qué estudios se han realizado en el hospital?

El director médico del Hospital Dr. José Félix Espinosa Barroso, José Luis Castillo, informó que hasta la fecha se han practicado 236 resonancias magnéticas, principalmente de:

Columna vertebral.

Cerebro.

Rodilla.

Actualmente, el hospital realiza alrededor de siete estudios diarios, lo que permite atender la creciente demanda de este servicio diagnóstico.

Tecnología de 3 Tesla para diagnósticos más precisos

El equipo instalado corresponde a una resonancia magnética de 3 Tesla, considerada una tecnología de alta resolución que utiliza potentes imanes y ondas de radio para obtener imágenes detalladas del cuerpo.

Entre sus principales beneficios destacan:

Mayor nitidez y calidad de las imágenes.

Diagnósticos médicos más precisos.

Detección temprana de enfermedades.

Menor tiempo de permanencia del paciente dentro del equipo, reduciendo el estrés y la incomodidad durante el examen.

Esta tecnología es utilizada para identificar enfermedades del cerebro, los músculos, la columna vertebral, las articulaciones y diversos órganos internos con una resolución superior a la de equipos convencionales.