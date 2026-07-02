Diputada Grace Hernández aclara que propuesta de pensión mínima no modifica la Ley de la CSS

La diputada del Movimiento Otro Camino (MOCA), Grace Hernández , reiteró su respaldo al proyecto de ley 491, iniciativa que propone establecer una pensión mínima de 600 dólares para los jubilados en Panamá.

La legisladora expresó su expectativa de que la propuesta sea incluida en la agenda de la nueva legislatura para su discusión y análisis por parte de la Asamblea Nacional.

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Hernández explicó que el proyecto ha generado confusión y aclaró que la iniciativa no pretende modificar la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS), sino crear un mecanismo complementario para mejorar los ingresos de los jubilados.

Proyecto de pensión mínima complementa la Ley de la CSS

"Es un complemento. Cuando hablamos de establecer una pensión mínima eso generó una alarma y los miembros del Gabinete que no se leyeron la ley pensaron que yo estaba modificando la Ley del Seguro, y eso no es así", manifestó la diputada.

La representante de MOCA sostuvo que la propuesta busca fortalecer la protección económica de los jubilados sin alterar el marco legal vigente de la CSS, por lo que insistió en que el proyecto sea evaluado durante el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. De ser debatida, la iniciativa deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.