IV Concurso Nacional de Oratoria 2026: Jóvenes de centros de custodia destacan en el evento

Seis adolescentes de distintos Centros de Custodia y Cumplimiento del país demostraron sus habilidades de expresión, liderazgo y comunicación durante el IV Concurso Nacional de Oratoria 2026 , organizado por el Ministerio de Gobierno a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI).

El certamen se realizó el viernes 14 de agosto , en el anfiteatro del Tribunal Electoral, en Ancón, bajo el tema: “Entre las ruinas de Panamá La Vieja y la grandeza del Canal, surge una juventud que lucha hasta el final”. Cada participante contó con cinco minutos para presentar su discurso ante el jurado calificador.

¿Quiénes ganaron el Concurso Nacional de Oratoria?

Durante la actividad fueron anunciados los tres primeros lugares del certamen:

Primer lugar: Libertad Lineth Zeballos, del Centro de Residencia Femenina de Panamá.

Libertad Lineth Zeballos, del Centro de Residencia Femenina de Panamá. Segundo lugar: Ricardo López, del Centro de Cumplimiento de Las Garzas, Panamá.

Ricardo López, del Centro de Cumplimiento de Las Garzas, Panamá. Tercer lugar: Ricardo Hernández, del Centro de Custodia y Cumplimiento Aurelio Granado Hijo, de Chiriquí.

Además de las presentaciones de los jóvenes, las delegaciones de otros centros de custodia participaron con bailes culturales, que fueron recibidos con aplausos por familiares y asistentes.

Oratoria como parte del proceso de resocialización

Zeballos agradeció el respaldo recibido durante su preparación y destacó el acompañamiento de la directora del centro y del personal técnico.

La ganadora explicó que su participación representa una experiencia importante dentro de su proceso de resocialización, ya que le permitió trabajar aspectos como la confianza, el manejo del temor y la capacidad de proyectarse hacia el futuro.

Por su parte, la directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, Ysati Forte, explicó que este tipo de iniciativas busca complementar la formación educativa de los jóvenes y contribuir a su proceso de resocialización.

Forte destacó que el concurso también fomenta valores como la disciplina y responsabilidad, al tiempo que permite a los participantes enfrentarse a un público, salir de su zona de confort y fortalecer su autoestima.

Las medallas, placas y obsequios fueron entregados por autoridades, entre ellas el viceministro de Salud, Manuel Zambrano; la magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú; además de fiscales del Ministerio Público, jueces y directores de distintos centros.