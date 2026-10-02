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DIJ emite recomendaciones para evitar estafas digitales durante el Black Weekend

El mayor Wladimir González, jefe de la División de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial, advierte sobre las estafas digitales a través de compras en línea durante el Black Weekend y los meses de fin de año, por lo que recomienda a los ciudadanos verificar la veracidad de las cuentas, no dejarse presionar para realizar abonos y cerciorarse de que la oferta que les brindan sean reales.