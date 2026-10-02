Desalojo en Calle Novena de Río Abajo se realiza con presencia de la Policía Nacional

Un juez de paz y unidades de la Policía Nacional llevan a cabo un desalojo en un inmueble ubicado en Calle 9 del corregimiento de Río Abajo , en la ciudad de Panamá. De acuerdo con la información disponible, seis familias permanecen en la propiedad y se resisten a abandonarla.

Desalojo en Río Abajo

Un juez de paz y unidades de la Policía Nacional llevan a cabo un desalojo en un inmueble ubicado en Calle Novena en el corregimiento de Río Abajo. pic.twitter.com/ceXhEJDmo2 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias que dieron origen al desalojo, la cantidad de personas involucradas ni el fundamento específico de la diligencia.

Las consultas realizadas en fuentes oficiales y públicas no permitieron localizar, por ahora, un comunicado de las autoridades sobre este procedimiento en particular. Registros públicos consultados sí permiten corroborar la existencia de Calle 9.ª en el corregimiento de Río Abajo.