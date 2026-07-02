Museo del Canal representa a Panamá en histórica votación de la UNESCO

En un momento en que los museos fortalecen su papel como espacios de diálogo, participación e impacto social, Panamá formó parte de una decisión histórica para el sector cultural mundial al participar en la aprobación del nuevo Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM), documento que orientará la gestión de miles de museos en las próximas décadas.

La representación panameña estuvo a cargo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal y presidenta de ICOM Panamá, quien participó en la 41.ª Asamblea General Ordinaria de ICOM, celebrada el 25 de junio en la sede de la UNESCO, en París, donde fue sometida a votación la versión revisada del Código de Ética para los Museos.

Este documento constituye la principal referencia internacional para orientar la labor de los museos en aspectos como la gestión de colecciones, la investigación, la conservación del patrimonio, la relación con las comunidades, la transparencia institucional, el uso responsable de las tecnologías digitales, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

La participación de Panamá reafirma el creciente protagonismo del país en los debates internacionales sobre patrimonio, memoria e identidad. Desde el Museo del Canal, esta presencia cobra especial relevancia por tratarse de una institución cuya historia está ligada a procesos globales de tránsito, soberanía, diversidad cultural e intercambio entre naciones.

"Los museos ya no pueden pensarse únicamente como lugares que conservan objetos. Son espacios de confianza pública, de debate, de acceso al conocimiento y de construcción de futuro. Para Panamá, participar en esta votación significa que nuestras historias y nuestras comunidades también forman parte de la agenda global de los museos", afirmó González.

Para el Museo del Canal, esta participación fortalece su estrategia de proyección internacional. Cortesía

La actualización del Código responde a los desafíos que enfrentan hoy los museos en todo el mundo, desde la revisión de los relatos históricos y la participación de las comunidades hasta la protección del patrimonio frente a las crisis climáticas y el uso ético de las nuevas tecnologías.

Para el Museo del Canal, esta participación fortalece su estrategia de proyección internacional y consolida a Panamá como un actor que aporta, desde su historia y ubicación geográfica, a las grandes conversaciones sobre el futuro de la museología.

"Desde Panamá podemos hablarle al mundo sobre memoria, territorio, soberanía y comunidad. Creemos que el futuro de los museos también se construye desde países como el nuestro, donde el patrimonio permanece vivo y en constante transformación", concluyó González.

Con esta participación, el Museo del Canal reafirma su compromiso con una museología contemporánea, inclusiva y participativa, que entiende a los museos como agentes de diálogo, conocimiento y transformación social.