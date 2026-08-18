Ocú celebra sus tradiciones con el gran desfile del 53.º Festival Nacional del Manito.

Las calles de Ocú se llenaron este domingo de color, música, estampas campesinas y orgullo por las tradiciones durante el gran desfile típico del 53.º Festival Nacional del Manito, una celebración que reunió a cientos de participantes y espectadores en una jornada dedicada a preservar y exhibir las costumbres de este distrito herrerano.

Centros educativos, delegaciones de los corregimientos y representantes de las comunidades participaron con carretas, vestuarios y representaciones que recrearon escenas de la vida tradicional ocueña, entre ellas El muerto en talanquera, Los penitentes, El fogón, El matrimonio campesino y La carga del rancho.

La gastronomía vernacular también tuvo su espacio a través de la estampa El fogón, la cual permitió mostrar los saberes culinarios transmitidos entre generaciones y el valor de las prácticas que forman parte de la memoria colectiva de las comunidades.

Las polleras, montunos, sombreros y accesorios tradicionales fueron los protagonistas del recorrido, mientras las delegaciones de los diferentes corregimientos exhibían las particularidades culturales que distinguen a Ocú.

Uno de los momentos más festivos fue el cierre del desfile con la participación de la reina del Festival Nacional del Manito, Ana Lucía Campos, quien recorrió la ruta en el tradicional rancho ocueño, cargada en hombros por más de medio centenar de hombres al ritmo de gritos y salomas que contagiaron a los asistentes.

El Ministerio de Cultura apoya una vez más este festival como parte del respaldo institucional a las comunidades y a los portadores de las expresiones culturales tradicionales.

El desfile del 53.º Festival Nacional del Manito demostró cómo las costumbres de Ocú continúan transmitiéndose de una generación a otra, con la participación activa de niños, jóvenes, centros educativos, familias y comunidades que mantienen vivas sus manifestaciones culturales.

Esta festividad se consolida como uno de los principales encuentros para conocer y valorar las expresiones culturales de la región ocueña y su aporte al patrimonio nacional.