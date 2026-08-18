Fiscalía investiga caso relacionado con Panama Ports Company 

La Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación relacionada con una empresa que mantiene o mantuvo una concesión portuaria, expediente que ya supera los 360 tomos, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), dentro de la investigación se han realizado diversos actos investigativos y se han gestionado asistencias internacionales. Además, la Fiscalía solicitó la ampliación de una auditoría, elemento que fue incorporado como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

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Investigación por la Fiscalía supera los 360 tomos

El Ministerio Público explicó que la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad continúa recopilando elementos dentro de una investigación que, por su volumen, supera actualmente los 360 tomos.

La Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación con más de 360 tomos relacionadas con Panama Ports Company, además de asistencias internacionales y una solicitud de ampliación de auditoría peticionada como elemento adicional, informó el Ministerio… pic.twitter.com/worfmLDC2B — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2026

La institución indicó que se desarrollan diferentes diligencias investigativas y que también se han realizado gestiones de cooperación internacional.

La PGN no precisó en la información divulgada los resultados finales de estas diligencias, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.

¿Quién ordena las medidas cautelares?

La Procuraduría General de la Nación recordó que la imposición de medidas cautelares, como la detención provisional o el arresto domiciliario, así como la emisión de sentencias, corresponde al Órgano Judicial.

Estas decisiones son adoptadas por los jueces de garantías y, cuando corresponde, por los jueces de juicio, de acuerdo con las etapas y procedimientos establecidos por la legislación panameña.

Asimismo, la PGN señaló que los operativos de aprehensión se realizan conforme a la ley y con el apoyo de la Policía Nacional, en su calidad de brazo auxiliar.

La institución añadió que las actuaciones realizadas durante estos procedimientos son sometidas al control de los jueces de garantías, quienes determinan su legalidad.

Fiscalía continúa con las diligencias

El Ministerio Público reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia en las actuaciones relacionadas con las investigaciones penales.

En este caso, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad continúa desarrollando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos investigados.