Placas de enero, febrero y marzo ya están disponibles en Panamá: conoce los requisitos

La Alcaldía de Panamá informó que ya se encuentran disponibles para retiro las placas correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026-2030 para vehículos, motos y bicicletas nuevos. Los propietarios pueden retirar las placas en el Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia.

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¿Dónde retirar las placas en Panamá?

El Centro de Placas está ubicado diagonal al edificio Hatillo, entre avenida Cuba y avenida Perú. La atención se brinda en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Qué requisitos se necesitan para retirar la placa?

Los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos antes de acudir a retirar su placa.

Es necesario:

Haber pagado el derecho a circulación .

. Estar paz y salvo municipal .

. Contar con el revisado vehicular de la ATTT .

. Presentar la cédula de identidad personal.

La Alcaldía de Panamá recomienda a los propietarios verificar que cumplen con estos requisitos para evitar inconvenientes al momento de realizar el trámite.

Alcaldía recuerda pagar el impuesto de circulación

La Tesorería del Municipio de Panamá exhortó a los propietarios de vehículos a mantenerse al día con el pago anual de los Impuestos de Circulación Vehicular. La entidad recordó que cumplir con esta obligación permite evitar posibles sanciones por desacato.