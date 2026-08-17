Sistema de pensiones CSS: ¿quiénes deben escoger antes del 18 de agosto?

Este martes 18 de agosto de 2026 vence el plazo para que los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplen con los requisitos establecidos por la nueva legislación tomen una decisión sobre su sistema de pensiones.

Sin embargo, no todos los asegurados deben realizar una selección. La CSS ha explicado que la opción de cambiar de sistema está dirigida a determinados trabajadores, por lo que es importante verificar primero a qué sistema pertenece cada persona y si cumple con las condiciones.

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La institución recomienda utilizar la herramienta Mi Retiro Seguro, disponible a través de Mi Caja Digital, para consultar el historial de aportes, las cuotas registradas, el sistema al que pertenece el asegurado y la proyección estimada de su futura pensión.

¿Quiénes deben tomar una decisión sobre su sistema de pensiones?

Ambar Moreno, directora de Proyectos de la @CSSPanama, explicó cómo identificar el sistema de pensión al que pertenece, quiénes califican para cambiarse, además de cómo verificar los aportes y estimaciones del monto que recibiría al momento de su jubilación, accediendo a… pic.twitter.com/vlHSPJP63o — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

De acuerdo con la información divulgada por la CSS, pueden ejercer la opción de cambio, entre otros grupos, los asegurados que pertenecen al Subsistema Mixto y que se pensionarán hasta el 29 de febrero de 2032, así como quienes están en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, según las condiciones establecidas en la reglamentación.

La CSS ha aclarado que no todas las personas pueden cambiarse al nuevo sistema. En particular, quienes pertenecen al Sistema Mixto pero alcanzarán su edad de retiro después del 29 de febrero de 2032 no deben realizar una selección dentro de la herramienta.

Por ello, la recomendación es verificar individualmente la situación antes de realizar cualquier trámite.

¿Qué pasa con quienes están en el Sistema Mixto y se jubilan después de 2032?

Los asegurados del Sistema Mixto cuya fecha de jubilación sea posterior al 29 de febrero de 2032 no tienen que escoger entre las opciones que aparecen para quienes sí pueden ejercer el cambio.

La CSS ha explicado que estas personas pasarán al esquema correspondiente establecido por la nueva legislación y no deben realizar una selección dentro de Mi Retiro Seguro.

¿Cómo saber a qué sistema pertenece?

Los asegurados pueden ingresar a Mi Retiro Seguro, herramienta disponible mediante Mi Caja Digital, para consultar información relacionada con su futura jubilación.

La plataforma permite:

Verificar el sistema de pensiones al que pertenece el asegurado.

al que pertenece el asegurado. Consultar las cuotas acumuladas .

. Revisar el historial de aportes y salarios registrados.

Identificar posibles inconsistencias en la información.

Realizar una proyección estimada de la futura pensión mediante simulaciones.

La CSS recomienda revisar estos datos antes de tomar una decisión, especialmente porque el plazo para ejercer la opción vence este 18 de agosto de 2026.

¿Hasta cuándo se puede tomar la decisión?

El martes 18 de agosto de 2026 es la fecha límite establecida para que los asegurados que cumplen con los requisitos ejerzan la opción correspondiente.

La CSS ha insistido en que los trabajadores no deben esperar hasta el último momento y deben revisar previamente su información en Mi Retiro Seguro para conocer su situación particular.

La decisión sobre el sistema de pensiones es individual, por lo que cada asegurado debe verificar sus datos y las opciones que le corresponden antes de realizar el trámite.