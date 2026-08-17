CSS traslada Medicina Física y Rehabilitación a Plaza Conquistador y amplía servicios

El servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Dra. Susana Jones Cano inició la atención a sus usuarios en el local 61 de Plaza Conquistador, ubicado en la avenida Domingo Díaz, junto al restaurante Pío Pío.

La nueva sede permitirá dar continuidad a los tratamientos de fisioterapia y al seguimiento médico de pacientes que fueron sometidos a cirugías ortopédicas en esta unidad de la Caja de Seguro Social (CSS).

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El director médico de la unidad ejecutora, Dr. Arnulfo Rodríguez, destacó que la adquisición del local propio por parte de la CSS permitirá garantizar la continuidad de estos servicios.

Traslado de Medicina Física y Rehabilitación: ¿Cuántos pacientes podrán atender?

La nueva instalación tiene capacidad para atender diariamente a 105 pacientes que se encuentran en procesos de rehabilitación física luego de cirugías ortopédicas. Además, se ofrecerán 45 consultas especializadas cada día a cargo de tres médicos fisiatras.

Cada especialista podrá atender a 15 pacientes por turno, con el objetivo de dar seguimiento a su evolución y establecer los planes de recuperación correspondientes.

CSS habilita área para terapia ocupacional laboral

Entre las novedades de esta sede también se encuentra la habilitación de un área destinada a la terapia ocupacional laboral, enfocada en la especialidad de salud ocupacional.

De acuerdo con el Dr. Rodríguez, este servicio tiene como objetivo ampliar progresivamente la atención que se brinda en la nueva instalación.

La CSS busca que la sede permita fortalecer el seguimiento de los pacientes que requieren rehabilitación física y atención especializada después de procedimientos ortopédicos.