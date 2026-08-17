Quincena y bono permanente para jubilados: ¿se pagarán juntos el 19 o 20 de agosto?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán durante agosto de 2026 sus dos pagos correspondientes al mes y, junto con la segunda quincena, está previsto el desembolso del segundo bono permanente de B/.50, establecido mediante la Ley 438.

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, la primera quincena de agosto fue programada para el martes 4 de agosto mediante ACH y el miércoles 5 de agosto para quienes cobran por cheque. La segunda quincena se pagará la próxima semana.

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¿Cuándo pagan la segunda quincena de agosto?

Los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria y quienes cobran por cheque tienen fechas diferentes:

ACH: miércoles 19 de agosto de 2026 .

miércoles . Cheque: jueves 20 de agosto de 2026.

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El calendario contempla que el segundo bono permanente de B/.50 acompañe el pago de la segunda quincena de agosto.

¿Cuánto recibirán los jubilados en agosto?

Durante este mes, los beneficiarios recibirán sus dos quincenas habituales, de acuerdo con el monto de su jubilación o pensión. A esto se suma el bono permanente de B/.50, para aquellos jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones establecidas en la Ley 438.

La CSS informó que el beneficio permanente contempla pagos adicionales para los pensionados y jubilados que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de la ley, el 14 de junio de 2024.

Por tanto, para quienes cumplan los requisitos, el desembolso de la segunda quincena de agosto estará acompañado por este segundo pago de B/.50.

¿Quiénes reciben el bono permanente?

El beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que cumplían las condiciones establecidas por la Ley 438.

Los beneficiarios deben estar atentos a la fecha que corresponde según su modalidad de pago para verificar el acreditamiento o retiro de su pago.