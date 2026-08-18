Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 11:36

Todas las Agroferias del IMA para este 19 de agosto

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 19 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del miércoles 19 de agosto

Veraguas

  • Casa comunal techada de Corozal, en Las Palmas.
  • Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Panamá Oeste

  • Cancha de Campana, corregimiento de Campana, en el distrito de Capira.

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

Chiriquí

  • Club de Leones de Volcán, distrito de Tierras Altas.

Comarca Madugandí

  • Club deportivo de Akuna Yala, distrito de Chepo.

Panamá Este

  • Parque de Margarita, en el distrito de Chepo.

Panamá

  • Antigua piquera de buses, ubicada en Calle 6ta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

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