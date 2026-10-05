Metro de Panamá da un nuevo paso internacional: estos son los beneficios que busca

El Metro de Panamá anunció su incorporación a la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), una red mundial que agrupa a operadores, autoridades y otros actores relacionados con el transporte público y la movilidad sostenible en más de 100 países.
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La participación también permitirá al Metro compartir su experiencia, divulgar los avances alcanzados por el sistema panameño y exponer los retos que enfrenta durante su desarrollo y evolución.
La UITP funciona como un espacio internacional de cooperación e intercambio de conocimientos entre organizaciones relacionadas con la movilidad y el transporte público.
Membresía del Metro de Panamá será por dos años
La membresía fue otorgada por un período de dos años, gracias al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en alianza con la UITP.
Según el Metro, esta incorporación permitirá fortalecer sus vínculos con la comunidad internacional del transporte público y conocer experiencias que puedan contribuir al desarrollo del sistema panameño.
La institución no informó en el comunicado suministrado sobre costos asociados a la membresía ni anunció proyectos específicos que se ejecutarán en Panamá como resultado de su incorporación a la UITP.