Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 15:46

Metro de Panamá da un nuevo paso internacional: estos son los beneficios que busca

El Metro de Panamá se incorporó a la UITP, una red internacional de transporte público con organizaciones de más de 100 países. La membresía será por dos años.

Metro de Panamá se incorporó a la UITP

Metro de Panamá se incorporó a la UITP

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá anunció su incorporación a la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), una red mundial que agrupa a operadores, autoridades y otros actores relacionados con el transporte público y la movilidad sostenible en más de 100 países.

¿Qué significa la incorporación del Metro de Panamá a la UITP?

De acuerdo con el Metro de Panamá, formar parte de esta organización permitirá fortalecer capacidades mediante el intercambio de conocimientos, buenas prácticas e innovación con otros referentes del transporte público a nivel internacional.

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La participación también permitirá al Metro compartir su experiencia, divulgar los avances alcanzados por el sistema panameño y exponer los retos que enfrenta durante su desarrollo y evolución.

La UITP funciona como un espacio internacional de cooperación e intercambio de conocimientos entre organizaciones relacionadas con la movilidad y el transporte público.

Membresía del Metro de Panamá será por dos años

La membresía fue otorgada por un período de dos años, gracias al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en alianza con la UITP.

Según el Metro, esta incorporación permitirá fortalecer sus vínculos con la comunidad internacional del transporte público y conocer experiencias que puedan contribuir al desarrollo del sistema panameño.

La institución no informó en el comunicado suministrado sobre costos asociados a la membresía ni anunció proyectos específicos que se ejecutarán en Panamá como resultado de su incorporación a la UITP.

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