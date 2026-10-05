Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2026 - 08:51

Pago a servidores públicos en octubre: estas son las fechas y quiénes cobran

Los servidores públicos tienen programadas sus fechas de pago de octubre, según el calendario establecido por el MEF.

Pago a servidores públicos en octubre.

Pago a servidores públicos en octubre.

¿Cuándo cobran los servidores públicos en octubre?

Los pagos de la primera quincena de octubre están distribuidos en tres grupos, de acuerdo con las instituciones a las que pertenecen los funcionarios.

Primera quincena de octubre

Lunes 12 de octubre

  • Servicio de Protección Institucional (SPI)

  • Ministerio de Educación (Meduca)

  • Estamentos de Seguridad

  • Ministerio de Cultura

Martes 13 de octubre

  • Asamblea Nacional

  • Contraloría General de la República

  • Ministerio de la Presidencia

  • Ministerio de Relaciones Exteriores

  • Ministerio de Comercio e Industrias

  • Ministerio de Obras Públicas

  • Ministerio de Economía y Finanzas

  • Ministerio de Gobierno

  • Ministerio de Seguridad Pública

  • Ministerio de Ambiente

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública

  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

  • Ministerio de Salud (Minsa)

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)

  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)

  • Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

  • Tribunal Administrativo Tributario

  • Ministerio de la Mujer

  • Órgano Judicial

  • Procuraduría General de la Nación

  • Procuraduría de la Administración

  • Tribunal Electoral

  • Fiscalía General Electoral

  • Otros gastos de Administración

  • Tribunal de Cuentas

  • Fiscalía de Cuentas

Segunda quincena de octubre

Martes 27 de octubre

  • SPI

  • Meduca

  • Estamentos de Seguridad

  • Ministerio de Cultura

Miércoles 28 de octubre

  • Asamblea Nacional

  • Contraloría General

  • Presidencia

  • Relaciones Exteriores

  • Comercio e Industrias

  • Obras Públicas

  • MEF

  • Gobierno

  • Seguridad Pública

  • Ambiente

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública

  • Defensoría del Pueblo

Jueves 29 de octubre

  • MIDA

  • Minsa

  • Mitradel

  • Miviot

  • Mides

  • Tribunal Administrativo Tributario

  • Ministerio de la Mujer

  • Órgano Judicial

  • Procuraduría General de la Nación

  • Procuraduría de la Administración

  • Tribunal Electoral

  • Fiscalía General Electoral

  • Otros gastos de Administración

  • Tribunal de Cuentas

  • Fiscalía de Cuentas

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF: ¿Qué servidores públicos no cobran hoy viernes 25 de septiembre? Conoce las próximas fechas

Pagos a servidores públicos: ¿Quiénes cobran hoy viernes 25 de septiembre?

Tatuajes de un tigre y la frase "DIOS ES FIEL": PGN busca a joven de 19 años desaparecido en Chilibre

Recomendadas

Más Noticias