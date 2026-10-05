Pago a servidores públicos en octubre: estas son las fechas y quiénes cobran

El calendario del Ministerio y Finanzas (MEF) establece las fechas de pago de salarios para los servidores públicos durante octubre de 2026.
¿Cuándo cobran los servidores públicos en octubre?
Los pagos de la primera quincena de octubre están distribuidos en tres grupos, de acuerdo con las instituciones a las que pertenecen los funcionarios.
Primera quincena de octubre
Lunes 12 de octubre
-
Servicio de Protección Institucional (SPI)
Ministerio de Educación (Meduca)
Estamentos de Seguridad
Ministerio de Cultura
Martes 13 de octubre
-
Asamblea Nacional
Contraloría General de la República
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Ambiente
Tribunal Administrativo de la Función Pública
Defensoría del Pueblo
Miércoles 14 de octubre
-
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Ministerio de Salud (Minsa)
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Tribunal Administrativo Tributario
Ministerio de la Mujer
Órgano Judicial
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de la Administración
Tribunal Electoral
Fiscalía General Electoral
Otros gastos de Administración
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Cuentas
Segunda quincena de octubre
Martes 27 de octubre
-
SPI
Meduca
Estamentos de Seguridad
Ministerio de Cultura
Miércoles 28 de octubre
-
Asamblea Nacional
Contraloría General
Presidencia
Relaciones Exteriores
Comercio e Industrias
Obras Públicas
MEF
Gobierno
Seguridad Pública
Ambiente
Tribunal Administrativo de la Función Pública
Defensoría del Pueblo
Jueves 29 de octubre
-
MIDA
Minsa
Mitradel
Miviot
Mides
Tribunal Administrativo Tributario
Ministerio de la Mujer
Órgano Judicial
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de la Administración
Tribunal Electoral
Fiscalía General Electoral
Otros gastos de Administración
Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Cuentas