Pago a servidores públicos en octubre: estas son las fechas y quiénes cobran

Pago a servidores públicos en octubre.

Por Orlanys Castellano El calendario del Ministerio y Finanzas (MEF) establece las fechas de pago de salarios para los servidores públicos durante octubre de 2026.

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