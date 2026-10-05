Entrega del PASE-U: conoce dónde y quiénes reciben su tarjeta hoy.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes con la entrega de las tarjetas Mastercard de Caja de Ahorros correspondientes al PASE-U.

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IFARHU

¿A quiénes les corresponde retirar hoy la tarjeta PASE-U?

Este lunes 5 de octubre inicia la entrega de las tarjetas en:

Bocas del Toro

Almirante

Los beneficiarios deberán acudir al punto establecido para realizar el retiro de la tarjeta correspondiente al programa PASE-U.

¿Qué requisito debes presentar para retirar la tarjeta PASE-U?

Para realizar el retiro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula de identidad personal del acudiente vigente

Aplicación PUNCH by Caja de Ahorros

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.