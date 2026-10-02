PASE-U: ¿dónde entregará el IFARHU las tarjetas del 5 al 10 de octubre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del lunes 5 al sábado 10 de octubre de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Bocas del Toro y en el distrito de Kankintú, comarca Ngäbe-Buglé.
Centros de entrega de la tarjeta PASE-U
Centros de recepción:
Bocas del Toro
- Colegio Secundario de Almirante
- I.P.T. Chiriquí Grande
- Gimnasio del Colegio Rogelio Ibarra
- Arena Deportiva de Changuinola
Comarca Ngäbe-Buglé
- Centro Educativo Bilingüe San Agustín de Kankintú
Entrega de tarjetas del PASE-U del 5 al 10 de octubre
- Almirante
- Chiriquí Grande
- Bocas del Toro
- Changuinola
- Kankintú
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.