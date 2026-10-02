PASE-U: ¿dónde entregará el IFARHU las tarjetas del 5 al 10 de octubre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del lunes 5 al sábado 10 de octubre de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Bocas del Toro y en el distrito de Kankintú, comarca Ngäbe-Buglé.