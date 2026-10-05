Cáncer de mama en hombres: ¿cuáles son las señales de alerta?

En Panamá se registraron 64 casos de cáncer de mama en hombres entre 2021 y el primer trimestre de 2026, de acuerdo con estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION) divulgadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Ante estas cifras, las autoridades recomiendan prestar atención a cualquier cambio o alteración en el pecho y acudir oportunamente al médico.

Según los datos proporcionados por la entidad, se reportaron 8 casos en 2021, 5 en 2022, 14 en 2023, 15 en 2024, 15 en 2025 y 7 durante el primer trimestre de 2026.

¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer de mama en hombres?

El doctor Roberto García, cirujano oncólogo del Instituto Oncológico Nacional, explicó que, aunque el cáncer de mama es mucho más frecuente en las mujeres, también puede presentarse en hombres y algunos casos pueden tener una evolución más agresiva.

"El hombre conozca su cuerpo y esté atento a cualquier cambio. Ante la presencia de un bulto, engrosamiento, cambios en la piel, dolor, sensibilidad, inflamación o salida de líquido por el pezón, debe acudir al médico”, señaló el doctor.

Actualmente, según explicó el especialista, no existe un método de tamizaje establecido para los hombres equivalente al utilizado en las mujeres, por lo que conocer el propio cuerpo y buscar evaluación médica ante cualquier cambio resulta fundamental para favorecer una detección oportuna.

García añadió que los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de mama o mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 deben consultar con su médico sobre la necesidad de mantener controles más estrechos.

El Minsa reiteró que no se deben ignorar las alteraciones en el pecho y recomendó acudir a un profesional de la salud ante cualquier señal de alerta.